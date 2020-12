Il Crotone lotta ma si arrende alla Sampdoria (Di domenica 20 dicembre 2020) Sampdoria-Crotone 3-1 Marcatori: 26’ pt Damsgaard, 36’ pt Jankto, 46’ Simy (rig.); 20’ st Quagliarella. Sampdoria: Audero 6; Ferrari ng (8’pt Thorsby 5.5), Tonelli 6, Colley 6, Augello 6; Jankto... Leggi su feedpress.me (Di domenica 20 dicembre 2020)3-1 Marcatori: 26’ pt Damsgaard, 36’ pt Jankto, 46’ Simy (rig.); 20’ st Quagliarella.: Audero 6; Ferrari ng (8’pt Thorsby 5.5), Tonelli 6, Colley 6, Augello 6; Jankto...

1987_Lorenza : @RV7759094603 @Toccoditacco10 Intanto ci ha pareggiato per il rotto della cuffia. Non è una squadra che lotta per l… - rickysamp69 : Vittoria meritata.. corsa e lotta... il Crotone ha giocato davvero bene ed una squadra britannica che gioca da cani… - Agenparl : Aeroporto Crotone, Barbuto (M5S): deserta gara Enac su tratta aerea. Ora Prosegue la lotta - - lagoldoninuda : Comunque vedo gente lamentarsi come se avessimo perso contro il Crotone oh ma ripigliatevi, il Napoli lotta per lo… - Fester761 : Dopo le polemiche nate con il presidente della Regione per la richiesta del Governo di intervento in Calabria per l… -