Genoa, i convocati di Maran: ci sono Zappacosta e Pandev, manca l’ex (Di sabato 19 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – sono 25 i convocati di Rolando Maran per la trasferta di Benevento. Il tecnico del Genoa recupera Pandev e Zappacosta, entrambi partiti con il resto dei compagni per il Sannio. All’appello manca l’ex giornata. Tra gli assenti figura infatti il nome di Vittorio Parigini, in giallorosso nella stagione 2017/18. L’esterno offensivo non sarà l’unico a disertare l’appuntamento del Ciro Vigorito, ai box ci sono anche Marchetti, Biraschi, Zapata, Cassata, Brlek, Pellegrini, Micovschi, Males e Asoro. Questi i convocati del Genoa (in ordine alfabetico): Badelj, Bani, Behrami, Caso, Criscito, Czyborra, Destro, Dumbravanu, Ghiglione, Goldaniga, Lerager, Masiello, ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 19 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento –25 idi Rolandoper la trasferta di Benevento. Il tecnico delrecupera, entrambi partiti con il resto dei compagni per il Sannio. All’appellogiornata. Tra gli assenti figura infatti il nome di Vittorio Parigini, in giallorosso nella stagione 2017/18. L’esterno offensivo non sarà l’unico a disertare l’appuntamento del Ciro Vigorito, ai box cianche Marchetti, Biraschi, Zapata, Cassata, Brlek, Pellegrini, Micovschi, Males e Asoro. Questi idel(in ordine alfabetico): Badelj, Bani, Behrami, Caso, Criscito, Czyborra, Destro, Dumbravanu, Ghiglione, Goldaniga, Lerager, Masiello, ...

