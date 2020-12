Gelo siberiano e tempeste di neve in atto in Giappone (Di sabato 19 dicembre 2020) L‘ulteriore forte nevicata ha portato il caos del traffico in gran parte del nord-ovest del Giappone, con centinaia di veicoli bloccati. Secondo l’emittente pubblica NHK, le truppe della Forza di autodifesa stanno consegnando cibo, benzina e coperte e aiutando a sgombrare la neve, mentre le squadre dei vigili del fuoco hanno salvato alcuni autisti, tra cui almeno tre persone che sono state portate in ospedale. Mentre i lavoratori delle autostrade nelle aree più colpite come la prefettura di Niigata hanno sgombrato la neve alta persino diversi metri in alcuni punti, l’Agenzia meteorologica ha avvertito che proseguiranno le tempeste durante il fine settimana lungo la costa del Mar del Giappone. La nuova nevicata, che su aggiunge a quella precedente, potrebbe portare fino a 80 cm di ... Leggi su meteogiornale (Di sabato 19 dicembre 2020) L‘ulteriore forte nevicata ha portato il caos del traffico in gran parte del nord-ovest del, con centinaia di veicoli bloccati. Secondo l’emittente pubblica NHK, le truppe della Forza di autodifesa stanno consegnando cibo, benzina e coperte e aiutando a sgombrare la, mentre le squadre dei vigili del fuoco hanno salvato alcuni autisti, tra cui almeno tre persone che sono state portate in ospedale. Mentre i lavoratori delle autostrade nelle aree più colpite come la prefettura di Niigata hanno sgombrato laalta persino diversi metri in alcuni punti, l’Agenzia meteorologica ha avvertito che proseguiranno ledurante il fine settimana lungo la costa del Mar del. La nuova nevicata, che su aggiunge a quella precedente, potrebbe portare fino a 80 cm di ...

