Gasperini | “La Roma è in un gran momento Serve attenzione Ilicic ha recuperato”

Leggi su alfredopedulla

(Di sabato 19 dicembre 2020) Gian Piero, tecnico dell’Atalanta, in conferenza stampa ha parlato in vista della gara con lain programma domani. Queste le sue parole: “Troviamo una squadra in condizione e che fa tanti gol, hanno trovato il passo giusto. Era una squadra di valore già lo scorso anno, oggi troviamo una delle big del torneo. Arriva in unin cui il campionato è in una parte accesa, dove tutte possono ambire a qualcosa di importante. Tutte le migliori squadre stanno dando il massimo, è una partita molto interessante, visto anche il nostro. Si incontrano due squadre che vogliono far bene. Quello che conta sono i risultati. Se vinci 4-2 o 1-0 è la stessa cosa. Dipende da tanti momenti, dal campionato ad esempio, ma anche dagli equilibri. Dopo la scoppola col Liverpool era fondamentale trovare una situazione ...