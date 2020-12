Galgagnano | si ribalta col trattore nel fossato | paura per un agricoltore

Ultime Notizie dalla rete : Galgagnano ribalta

Il Giorno

Galgagnano (Lodi), 19 dicembre 2020 - Serata spaventosa, quella del 18 dicembre, per un agricoltore di 46 anni. L'uomo si stava spostando col trattore in campagna, all'altezza di Cascina Fornasotto, ...Galgagnano (Lodi), 19 dicembre 2020_Serata spaventosa, quella del 18 dicembre, per un agricoltore di 46 anni. L'uomo si stava spostando col trattore in campagna, all'altezza di Cascina Fornasotto, qua ...