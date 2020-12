Fulmine Goggia, trionfa in discesa 2 É l’ottava vittoria in Coppa del mondo (Di sabato 19 dicembre 2020) Per la bergamasca - 28 anni e oro olimpico in questa disciplina - è l’ottava vittoria di Coppa in carriera. Leggi su ecodibergamo (Di sabato 19 dicembre 2020) Per la bergamasca - 28 anni e oro olimpico in questa disciplina - èdiin carriera.

MARESITAS : RT @ilmessaggeroit: #sci, la #goggia come un fulmine: vince la libera in Val d'Isere - webecodibergamo : Grande Sofia Goggia - laprovinciacr : Sci: fulmine Goggia, trionfa nella discesa 2 di Val d'Isere - GHERARDIMAURO1 : RT @ilmessaggeroit: #sci, la #goggia come un fulmine: vince la libera in Val d'Isere - AnsaLombardia : Sci: cdm; fulmine Goggia, trionfa in discesa 2 Val d'Isere. Per la campionessa azzurra ottava vittoria in coppa del… -