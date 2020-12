Filippo Nardi squalificato dal GfVip | ma non ci sarebbe mai dovuto entrare

Leggi su tpi

(Di sabato 19 dicembre 2020) Il copione è sempre quello: si ripesca qualche veterano dei reality a suo tempo distintosi per exploit discutibili e imbarazzanti, gli si dà una bella tirata a lucido e lo si rispedisce nella casa servendocelo su un vassoio d’argento anche se si tratta del più scadente dei cibi precotti. Ma ogni volta la storia si ripete e stavolta è andata peggio delle altre. Che finalmente sia arrivato il momento di considerare chiuso il capitolo “e la Televisione”?. Il 2020 ci vuole fare almeno questo piccolissimo regalo? Perché, diciamocelo, dopo le sue ultime performances, d’ora in poi per invitarlo in un programma ci vuole un bel pelo sullo stomaco, anche si trattasse di quei “live” in cui si dà abitualmente spazio a personaggi agghiaccianti che dicono cose agghiaccianti ma da cui naturalmente basta dissociarsi al momento opportuno. Intanto quel che ...