F1, Lewis Hamilton e un contratto faraonico: richiesta una cifra esorbitante a Mercedes. E la scuderia… (Di sabato 19 dicembre 2020) Lewis Hamilton si è laureato Campione del Mondo per la settima volta in carriera, eguagliando lo storico record di Michael Schumacher, ma non si sa ancora se correrà anche il prossimo anno. Il britannico non ha ancora firmato il rinnovo di contratto con la Mercedes, scuderia con cui ha vinto sei titoli iridati nelle ultime sette stagioni (soltanto il compagno di squadra Nico Rosberg è riuscito a sconfiggerlo in un’occasione). Si è chiacchierato a lungo sul prosieguo della carriera del ribattezzato Re Nero, ma al momento non ci sono risposte ufficiali e definitive, anche se siamo ormai a ridosso del Natale e tutte le altre formazioni hanno definito la propria line-up per la prossima annata agonistica. Dalla Gran Bretagna emergono alcune indiscrezioni importanti: Lewis Hamilton avrebbe ... Leggi su oasport (Di sabato 19 dicembre 2020)si è laureato Campione del Mondo per la settima volta in carriera, eguagliando lo storico record di Michael Schumacher, ma non si sa ancora se correrà anche il prossimo anno. Il britannico non ha ancora firmato il rinnovo dicon la, scuderia con cui ha vinto sei titoli iridati nelle ultime sette stagioni (soltanto il compagno di squadra Nico Rosberg è riuscito a sconfiggerlo in un’occasione). Si è chiacchierato a lungo sul prosieguo della carriera del ribattezzato Re Nero, ma al momento non ci sono risposte ufficiali e definitive, anche se siamo ormai a ridosso del Natale e tutte le altre formazioni hanno definito la propria line-up per la prossima annata agonistica. Dalla Gran Bretagna emergono alcune indiscrezioni importanti:avrebbe ...

