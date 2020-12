Elisabetta Gregoraci, paura nella notte: intervengono i pompieri (Di sabato 19 dicembre 2020) Elisabetta Gregoraci ha subito un grande spavento durante la notte. La showgirl ha dovuto contattare i pompieri ed ha trascorso una serata movimentata. Elisabetta Gregoraci ha trascorso una serata decisamente movimentata, che ha fatto sorridere i suoi fans. La showgirl è stata ospite al “Grande Fratello Vip” e ha sorriso con Cristiano Malgioglio in puntata, L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di sabato 19 dicembre 2020)ha subito un grande spavento durante la. La showgirl ha dovuto contattare ied ha trascorso una serata movimentata.ha trascorso una serata decisamente movimentata, che ha fatto sorridere i suoi fans. La showgirl è stata ospite al “Grande Fratello Vip” e ha sorriso con Cristiano Malgioglio in puntata, L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

GrandeFratello : Ci avranno azzeccato? Alfonso e Antonella a ruota libera con le loro previsioni su Elisabetta Gregoraci... Curiosi?… - Kika05230824 : @LaicSempre Mbè, quando ha fatto la battuta sui bracciali, ha detto che lei non era Elisabetta Gregoraci. ?? - FullOfPinos : RT @xsaransia: Cecilia Capriotti: “Stefania mi ha detto che non sono mica la Gregoraci, con quei bracciali.. per fortuna non sono la Gregor… - Ciro37823557 : GS con tutto il rispetto ma in cucina affianco a PP ci puó stare solo ELISABETTA GREGORACI.. #gregorelli - LuciaFerraroEM : RT @GrandeFratello: Ci avranno azzeccato? Alfonso e Antonella a ruota libera con le loro previsioni su Elisabetta Gregoraci... Curiosi? ?? #… -