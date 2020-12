Dybala, l’infortunio non è diplomatico: torna con la Fiorentina (Di sabato 19 dicembre 2020) Dybala, fuori senza dietrologie: torna con la Fiorentina. L’affaticamento c’è ma è lieve, Pirlo non vuole perde la Joya La non convocazione di Paulo Dybala per Parma-Juve aveva scatenato diverse dietrologie sui motivi della sua esclusione. In realtà sottolinea Tuttosport, così come comunicato dal club bianconero, l’argentino ha rimediato un lieve affaticamento muscolare a causa di un movimento sbagliato in allenamento. Per tutte le notizie sulla Juventus vai su juvenews24 Infortunio vero, non diplomatico che non consentirà a Paulo di esserci al Tardini. Ma la lieve entità del problema dovrebbe permettergli di essere già a disposizione per l’ultima partita del 2020 contro la Fiorentina. Pirlo non ha nessuna intenzione di perderlo ancora. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 19 dicembre 2020), fuori senza dietrologie:con la. L’affaticamento c’è ma è lieve, Pirlo non vuole perde la Joya La non convocazione di Pauloper Parma-Juve aveva scatenato diverse dietrologie sui motivi della sua esclusione. In realtà sottolinea Tuttosport, così come comunicato dal club bianconero, l’argentino ha rimediato un lieve affaticamento muscolare a causa di un movimento sbagliato in allenamento. Per tutte le notizie sulla Juventus vai su juvenews24 Infortunio vero, nonche non consentirà a Paulo di esserci al Tardini. Ma la lieve entità del problema dovrebbe permettergli di essere già a disposizione per l’ultima partita del 2020 contro la. Pirlo non ha nessuna intenzione di perderlo ancora. Leggi su Calcionews24.com

pccpla : RT @junews24com: Dybala, l'infortunio non è diplomatico: torna con la Fiorentina - - junews24com : Dybala, l'infortunio non è diplomatico: torna con la Fiorentina - - Giusepp41094293 : @enzomarangio Il problema è che con solo 3 attaccanti, Morata e Ronaldo sono spremuti per bene... io al momento cre… - illimitato1 : Quello che mi fa incazzare e pensare( ma anche sorridere) non é tanto l'infortunio di #Dybala, ma l'ennesimo infor… - Maggico7 : @Nicolas81972837 @kravotz L'infortunio con il Lione non c'entra nulla.. Dybala ha ricominciato a giocare da più di… -

Ultime Notizie dalla rete : Dybala l’infortunio Juventus-Torino, formazioni e dove vederla: Pirlo senza Morata cerca Dybala e continuità Corriere della Sera