Covid, stretta di de Magistris: strade chiuse in caso assembramenti (Di sabato 19 dicembre 2020) Alcune strade e piazze di Napoli potranno essere temporaneamente chiuse dal 20 al 23 dicembre in caso di assembramenti. Lo prevede l'ordinanza firmata stamattina dal sindaco Luigi de Magistris: "Fermo restando il rafforzamento dei controlli in tali aree – laddove le forze dell'ordine ravvisino il verificarsi di assembramenti in contrasto con le misure antiCovid, l'interdizione delle aree per il solo tempo strettamente necessario a ripristinare le necessarie condizioni di sicurezza, fatta sempre salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private". Sono 49 i luoghi che secondo l'ordinanza possono subire chiusure temporanee in caso di assembramenti.

