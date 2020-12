Coronavirus, scatta il lockdown duro per Londra a Natale (Di sabato 19 dicembre 2020) Natale 'cancellato' per Londra. La capitale britannica sta per essere inserita all'interno di un nuovo livello di allerta anti-Covid, chiamato 'Tier 4', che prevede l'obbligo di restare a casa nel ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 19 dicembre 2020)'cancellato' per. La capitale britannica sta per essere inserita all'interno di un nuovo livello di allerta anti-Covid, chiamato 'Tier 4', che prevede l'obbligo di restare a casa nel ...

Nell’ordinanza in preparazione, e che sarà firmata entro oggi dal presidente Vincenzo De Luca, saranno previste – riferisce l’Unità di Crisi – misure di prevenzione e contenimento del contagio da ...

Eva Herzigova, Natale col coronavirus: «Brividi pazzi e grande stanchezza, anche cucinare diventa una sfida»

Anche Eva Herzigova ha contratto il coronavirus e per lei sarà un Natale col Covid. A dare notizie sullo stato di salute di Eva Herzigova, la stessa modella dal suo ...

