Calciomercato Sampdoria: passi in avanti per Llorente, le ultime (Di sabato 19 dicembre 2020) Fernando Llorente è vicino a vestire la maglia della Sampdoria: risolte le pendenze con il Napoli il passaggio in blucerchiati Fernando Llorente sarebbe molto vicino a vestire la maglia della Sampdoria. A quanto riporta il Corriere dello Sport, la quadra sul contratto sarebbe stata raggiunta con l'aggiunta di un opzione per la stagione 2021/22. L'attaccante del Napoli avrebbe abbassato le sue pretese sulla durata del contratto (da 18 mesi a una eventuale opzione), ancora da capire invece il nodo ingaggio (fuori portata per le casse blucerchiate).

