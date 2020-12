Aggredivano anziani al bancomat per derubarli: prese ladre di 19 e 15 anni (Di sabato 19 dicembre 2020) Tramite raggiri e violenza fisica rapinavano i cittadini intenti a prelevare al bancomat. Furto aggravato e rapina sono le accuse rivolte a una ragazza di 19 anni arrestata da Polizia di Stato e ... Leggi su romatoday (Di sabato 19 dicembre 2020) Tramite raggiri e violenza fisica rapinavano i cittadini intenti a prelevare al. Furto aggravato e rapina sono le accuse rivolte a una ragazza di 19arrestata da Polizia di Stato e ...

AGR_web : Furti al bancomat, in manette una nomade, aggredivano donne ed anziani durante i prelievi A seguito degli innumerev… - giuliog : RT @romatoday: Aggredivano anziani al bancomat per derubarli: prese ladre di 19 e 15 anni - paolorm2012 : Aggredivano anziani al bancomat per derubarli: prese ladre di 19 e 15 anni - 79_Alessio : RT @romatoday: Aggredivano anziani al bancomat per derubarli: prese ladre di 19 e 15 anni - SerenellaVerd : RT @romatoday: Aggredivano anziani al bancomat per derubarli: prese ladre di 19 e 15 anni -

Ultime Notizie dalla rete : Aggredivano anziani Aggredivano anziani al bancomat per derubarli: prese ladre di 19 e 15 anni RomaToday Furti al bancomat, in manette una nomade, aggredivano donne ed anziani durante i prelievi

(AGR) A seguito degli innumerevoli reati consumati negli ultimi mesi ai danni di utenti durante le fasi di prelievo di contante presso i [...] ...

Roma, aggredivano e rapinavano donne e anziani presso i dispositivi ATM

Roma, aggredivano e rapinavano donne e anziani presso i dispositivi ATM. Arrestata una 19enne e fermata una 15enne.

(AGR) A seguito degli innumerevoli reati consumati negli ultimi mesi ai danni di utenti durante le fasi di prelievo di contante presso i [...] ...Roma, aggredivano e rapinavano donne e anziani presso i dispositivi ATM. Arrestata una 19enne e fermata una 15enne.