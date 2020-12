Veronica Graf, gravi accuse a Filippo Nardi: “Mi ha costretta ad abortire” (Di venerdì 18 dicembre 2020) Filippo Nardi ha ricevuto delle pesanti accuse da Veronica Graf, un’ex fiamma rimasta a lungo top-secret, che ha rilasciato al settimanale Nuovo TV dichiarazioni compromettenti sulla relazione avuta con il nuovo inquilino del Gf Vip 5, poi finita in malo modo. La bionda e sexy influencer ha voluto mettersi a nudo al riguardo, in una lunga intervista, dove ha rivelato i particolari della sua relazione-lampo avuta con Nardi e non solo. Ha anche accusato quest’ultimo di averle fatto perdere un loro figlio -con il rifiuto di diventare padre con lei – e di pentirsi di essere ricorsa all’aborto. Una scelta sofferta, che l’influencer sostiene di aver maturato su imposizione di Filippo. Veronica Graf rivela la love story con ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 18 dicembre 2020)ha ricevuto delle pesantida, un’ex fiamma rimasta a lungo top-secret, che ha rilasciato al settimanale Nuovo TV dichiarazioni compromettenti sulla relazione avuta con il nuovo inquilino del Gf Vip 5, poi finita in malo modo. La bionda e sexy influencer ha voluto mettersi a nudo al riguardo, in una lunga intervista, dove ha rivelato i particolari della sua relazione-lampo avuta cone non solo. Ha anche accusato quest’ultimo di averle fatto perdere un loro figlio -con il rifiuto di diventare padre con lei – e di pentirsi di essere ricorsa all’aborto. Una scelta sofferta, che l’influencer sostiene di aver maturato su imposizione dirivela la love story con ...

lessoconlapeara : RT @Jiji74504435: Comunque cara Veronica Graf, siamo NOI a decidere. Per quanto Filippo sia un personaggio spiacevole, Abortire con la scus… - Jiji74504435 : Comunque cara Veronica Graf, siamo NOI a decidere. Per quanto Filippo sia un personaggio spiacevole, Abortire con l… - EireenViolet : Veronica Graf ex GF:'Filippo mi ha rovinato la vita e per colpa sua oggi non voglio più avere niente a che fare con… - infoitcultura : Grande Fratello, Veronica Graf attacca l'ex Filippo Nardi: ''Mi ha costretta ad abortire'' - infoitcultura : Veronica Graf accusa Filippo Nardi di averle chiesto di abortire: “Mi ha rovinato la vita” (Foto) -