Un decennio difficile per un’Italia in Coma Parla Bill Emmott | già Direttore dell’Economist

Leggi su formiche

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Narratore e coautore di Girlfriend in a, un nuovo documentario sul declino economico, politico e morale dell’Italia, diretto da Annalisa Piras. Scrittore e consulente che ha lavorato per 26 anni presso The Economist (1980-2006), di cui 13 come redattore capo. Sembra di essere davanti alla profezia di Spengler nel saggio “Il declino dell’Occidente.” Pensi sia così? No, penso che la situazione sia diversa da quella profetizzata da Oswald Spengler, perché riteneva che una nuova civiltà avrebbe preso il sopravvento. Quello che stiamo vedendo è un declino del potere occidentale non perché una nuova civiltà ha preso il sopravvento, ma piuttosto perché il potere in tutto il mondo è più diffuso rispetto al passato. Questo che significa che nessun Paese o gruppo può avere l’egemonia. In secondo luogo, i paesi occidentali si sono divisi tra loro, con gli USA che attaccano ...