Traffico Roma del 18-12-2020 ore 08 | 00

Luceverdebloccato sulla A24 per un veicolo in panne nel tratto compreso tra Tivoli e Castel Madama sul percorso Urbano dell'a24 invece code tra via Fiorentini e la tangenziale rallentamenti poi in tangenziale Tra salari ai campi sportivi verso lo stadio sul grande raccordo anulare rallentamenti trasud e Ardeatina in carreggiata interna e tra Casilina e A24 in carreggiata esterna aperte le ZTL di centro storico Trastevere Tridente accesso libero anche senza permesso attenzione Tuttavia il blocco circolazione oggi per i veicoli più inquinanti fino alle 20:30 all'interno della fascia verde