Tommaso Zorzi racconta di un flirt con Mohamad | ecco chi è questo ragazzo misterioso

Leggi su biccy

(Di venerdì 18 dicembre 2020)continua a lamentarsi di non aver ancora trovato l’amore vero, ma ha detto più volte di aver avuto diversie avventure. In questi giorni l’influencer milanese ha parlato in più occasioni di un certo, un bellissimooriginario di Beirut con cui avrebbe passato una settimana di fuoco. “L’anno scorso ho passato circa una settimana di idillio con un certoda Beirut. Aveva un fisico super muscoloso e denti bianchissimi. Diciamo che ho un bel ricordo di lui. Era così dolce, gentile, proprio carino”. Dopo la descrizione di Tommy, Giacomo Urtis ha detto di conoscere ilin questione ed ha fatto una risatina. I fan del gieffino e Very Inutil People si sono messi alla ricerca die forse l’hanno ...