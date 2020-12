Televoto sotto inchiesta, l’AGCOM verifica la correttezza del Grande Fratello Vip (Di venerdì 18 dicembre 2020) I dubbi sulla regolarità del Televoto stanno accompagnando fin dalle prime puntate questa edizione del Grande Fratello Vip. Spesso hanno colpito certe performance di alcuni gieffini con dei riscontri elevatissimi e inaspettati e soprattutto con il sospetto che molti voti arrivino dall’estero, cosa proibita per il regolamento del gioco. Dopo numerose segnalazioni il garante delle telecomunicazioni, l’AGCOM, ha deciso di fare chiarezza e ha aperto un’istruttoria in merito. Quindi ha ufficializzato la sua azione anche socializzando il documento relativo: L’Autorità, in considerazione delle numerose segnalazioni ricevute e alle diffuse notizie di stampa in ordine a presunte irregolarità concernenti il Televoto nell’ambito della edizione autunno 2020 della trasmissione Grande ... Leggi su tvzap.kataweb (Di venerdì 18 dicembre 2020) I dubbi sulla regolarità delstanno accompagnando fin dalle prime puntate questa edizione delVip. Spesso hanno colpito certe performance di alcuni gieffini con dei riscontri elevatissimi e inaspettati e soprattutto con il sospetto che molti voti arrivino dall’estero, cosa proibita per il regolamento del gioco. Dopo numerose segnalazioni il garante delle telecomunicazioni,, ha deciso di fare chiarezza e ha aperto un’istruttoria in merito. Quindi ha ufficializzato la sua azione anche socializzando il documento relativo: L’Autorità, in considerazione delle numerose segnalazioni ricevute e alle diffuse notizie di stampa in ordine a presunte irregolarità concernenti ilnell’ambito della edizione autunno 2020 della trasmissione...

Doccia fredda per il GF Vip, televoto falsato: interviene l’AGICOM

Il GF Vip non se la passa decisamente bene. A causa delle numerose segnalazioni sul televoto falsato, è intervenuta l'AGICOM.

