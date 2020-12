Slittino | Nations Cup Winterberg 2020 | successi per Prock e Gorbatchevich

Leggi su sportface

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Oggi venerdì 18 dicembre sono andate in scena due gare di singolo dellaCup di, in programma a. Nel femminile ha trionfato l’austriaca Hannah, che ha messo a referto il tempo di 56.386. Sul podio anche l’azzurra Verena Hofer, che ha mancato il gradino più alto per appena 20 millesimi, e Anna Berreiter. In Top 10 altre due italiane, vale a dire Marion Oberhofer al 6° posto e Nina Zoeggeler all’ottavo. Tra gli uomini, a vincere è stato invece il russo Aleksandrin 52.688, che ha preceduto gli ucraini Anton Dukach e Andiy Mandziy, distanti rispettivamente 10 e 98 millesimi. Ottava piazza per Leon Felderer, miglior azzurro a 278 millesimi dalla vetta. 12° Lukas Gufler, solo 18° Alex Gufler. SportFace.