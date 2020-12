Rientro a scuola il 7 gennaio? I dubbi di presidi ed enti locali. Ma tutto dipenderà dai contagi, Miozzo: “Ora tutti devono fare la loro parte” (Di venerdì 18 dicembre 2020) Il 7 di gennaio, giorno fissato per la ripresa delle scuole secondarie in presenza al 75%, si avvicina, ma ad avere la certezza che gli studenti torneranno in classe in sicurezza, senza più accalcarsi sui mezzi pubblici, sono solo i ministeri dell’Istruzione e dei Trasporti. Dopo mesi di braccio di ferro tra l’inquilina di viale Trastevere, Lucia Azzolina e quella di villa “Patrizi”, Paola De Micheli, il clima sembra essere quello di tregua. Ad avere dei dubbi sul Rientro all’indomani dell’Epifania sono soprattutto i sindacati, i presidi ma anche le Regioni che continuano ad andare in ordine sparso tant’è che la nuova presidente della Commissione istruzione della Conferenza delle regioni, l’assessora toscana Alessandra Nardini, conferma di non aver mai parlato di questo argomento negli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 18 dicembre 2020) Il 7 di, giorno fissato per la ripresa delle scuole secondarie in presenza al 75%, si avvicina, ma ad avere la certezza che gli studtorneranno in classe in sicurezza, senza più accalcarsi sui mezzi pubblici, sono solo i ministeri dell’Istruzione e dei Trasporti. Dopo mesi di braccio di ferro tra l’inquilina di viale Trastevere, Lucia Azzolina e quella di villa “Patrizi”, Paola De Micheli, il clima sembra essere quello di tregua. Ad avere deisulall’indomani dell’Epifania sono soprati sindacati, ima anche le Regioni che continuano ad andare in ordine sparso tant’è che la nuova presidente della Commissione istruzione della Conferenza delle regioni, l’assessora toscana Alessandra Nardini, conferma di non aver mai parlato di questo argomento negli ...

