Renzi a Conte: risposte entro inizio gennaio. P.Chigi: incontro cordiale (Di venerdì 18 dicembre 2020) Italia Viva vuole un cambio di rotta nel merito e nel metodo. L'incontro di ieri sera durato meno di un'ora. I nodi principali sono stati il Mes e la task force per il Recovery plan Leggi su tg.la7 (Di venerdì 18 dicembre 2020) Italia Viva vuole un cambio di rotta nel merito e nel metodo. L'di ieri sera durato meno di un'ora. I nodi principali sono stati il Mes e la task force per il Recovery plan

borghi_claudio : Oh è bastato che Renzi chiedesse di far togliere a conte la delega ai servizi per far liberare i pescatori! Poteva… - gennaromigliore : La lettera di Matteo Renzi al Presidente Conte. Consigliata a chi ancora piace parlare di politica e nel merito del… - MassimGiannini : Affondo mediatico di #Renzi, che manda la lettera di preavviso al premier. Audace colpo di #Conte, che risponde vol… - Grand_Battery : RT @Herbert403: Renzi, il vertice con Conte dura solo mezz’ora. Dopo i ricatti, Italia Viva consegna un testo. “Per il premier è costruttiv… - elevisconti : Per gli amanti del poker americano: #Conte aveva parola e ha detto check. #Renzi, invece di puntare, ha detto a sua… -