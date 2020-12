Ottavi Coppa Italia 2020 2021 | ecco la programmazione con date e orari

Leggi su sportface

(Di venerdì 18 dicembre 2020) La Lega Serie A ha ufficializzato lee glideglidi finale della-21. Entrano in campo le migliori otto dello scorso campionato con grande attesa per questo debutto nellanazionale. Si partirà con la sfida di San Siro tra Milan e Torino in programma martedì 12 gennaio alle 20:45. Glisi chiuderanno giovedì 21 gennaio all’Olimpico con Lazio-Parma. LADEGLIDI FINALE Martedì 12 gennaio Ore 20:45, Milan-Torino RAI 1 Mercoledì 13 gennaio Ore 15:00, Fiorentina-Inter RAI 1 Ore 17:45, Napoli-Empoli RAI 2 Ore 20:45, Juventus-Genoa RAI 1 Giovedì 14 gennaio Ore 17:30, Sassuolo-Spal RAI 2 Ore 21:15, Atalanta-Cagliari RAI 2 Martedì 19 gennaio Ore 21:15, ...