Natale con il Covid: aggiungi due congiunti a tavola (Di venerdì 18 dicembre 2020) Aggiungi un posto a tavola per un congiunto in più, anzi due e forse tre se le regole, che dovrebbero essere ufficializzate oggi, non conteranno i minori di 14 anni appartenenti al nucleo familiare. Non è un musical, ma la difficile mediazione sul Natale al tempo del Covid. Leggi su vanityfair (Di venerdì 18 dicembre 2020) Aggiungi un posto a tavola per un congiunto in più, anzi due e forse tre se le regole, che dovrebbero essere ufficializzate oggi, non conteranno i minori di 14 anni appartenenti al nucleo familiare. Non è un musical, ma la difficile mediazione sul Natale al tempo del Covid.

