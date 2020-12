Morgan ancora contro Amadeus: “Io bullizzato e umiliato” (Di venerdì 18 dicembre 2020) ROMA – Non sembra avere pace Morgan all’indomani della doppia esclusione dai ‘Big’ di Sanremo 2021 e dalla giuria televisiva di Sanremo Giovani, la finale andata in onda ieri sera su Rai1. Il musicista, dopo essersi scagliato piu’ volte contro la kermesse, continua a commentare la vicenda tramite social. In un nuovo post, Marco Castoldi scrive direttamente ad Amadeus: “Ancora una volta- si legge- mi trovo offeso, scacciato, mi trovo punito nonostante la mia buona fede, il mio impegno spontaneo e la mia voglia di collaborare, essere utile, darmi con semplicità e lealtà agli altri. Mi trovo in difficoltà, mi trovo cacciato come un criminale, bullizzato, trattato male, svilito nel profondo della mia persona e della mia qualità di musicista. Amadeus mi ha invitato lui alla gara poi ha disprezzato la mia musica e mi ha estromesso”. Leggi su dire (Di venerdì 18 dicembre 2020) ROMA – Non sembra avere pace Morgan all’indomani della doppia esclusione dai ‘Big’ di Sanremo 2021 e dalla giuria televisiva di Sanremo Giovani, la finale andata in onda ieri sera su Rai1. Il musicista, dopo essersi scagliato piu’ volte contro la kermesse, continua a commentare la vicenda tramite social. In un nuovo post, Marco Castoldi scrive direttamente ad Amadeus: “Ancora una volta- si legge- mi trovo offeso, scacciato, mi trovo punito nonostante la mia buona fede, il mio impegno spontaneo e la mia voglia di collaborare, essere utile, darmi con semplicità e lealtà agli altri. Mi trovo in difficoltà, mi trovo cacciato come un criminale, bullizzato, trattato male, svilito nel profondo della mia persona e della mia qualità di musicista. Amadeus mi ha invitato lui alla gara poi ha disprezzato la mia musica e mi ha estromesso”.

