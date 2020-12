Milan, Albertini: “Lukaku e Conte trascinano l’Inter, ma i rossoneri hanno qualcosa in più. Scudetto? Vi dico la mia” (Di venerdì 18 dicembre 2020) Sfida al vertice tra Inter e Milan? Quelle due devono essere lì, in quella posizione, a giocarsi lo Scudetto. Queste le parole di Demetrio Albertini, intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport per quanto concerne le posizioni al vertice del campionato occupate da Milan e Inter. Durante il corso dell'intervista esclusiva, l'ex calciatore dei rossoneri ha voluto spiegare quanto sia affascinante la sfida tra le due sponde Milanesi che, dopo anni, tornano a lottare concretamente per obiettivi di prestigio: "Giocavo con la maglia del Milan già a dieci anni e per me quella rivalità è nata fin da piccolo. Ai tempi di Capello soffrivamo poco, ma nella stagione 1992-1993 l’Inter sfiorò la vittoria nel derby, Gullit però riuscì a pareggiare un gol di ... Leggi su mediagol (Di venerdì 18 dicembre 2020) Sfida al vertice tra Inter e? Quelle due devono essere lì, in quella posizione, a giocarsi lo. Queste le parole di Demetrio, intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport per quanto concerne le posizioni al vertice del campionato occupate dae Inter. Durante il corso dell'intervista esclusiva, l'ex calciatore deiha voluto spiegare quanto sia affascinante la sfida tra le due spondeesi che, dopo anni, tornano a lottare concretamente per obiettivi di prestigio: "Giocavo con la maglia delgià a dieci anni e per me quella rivalità è nata fin da piccolo. Ai tempi di Capello soffrivamo poco, ma nella stagione 1992-1993sfiorò la vittoria nel derby, Gullit però riuscì a pareggiare un gol di ...

Mediagol : #Milan, Albertini: 'Lukaku e Conte trascinano l'#Inter, ma i rossoneri hanno qualcosa in più. Scudetto? Vi dico la… - PianetaMilan : #Milan, #Albertini: '#Ibrahimovic? Fondamentale, ma l'infortunio...' | News - fcin1908it : Albertini: 'Inter più strutturata ma il Milan ha qualcosa di speciale. Tra Conte e Pioli...' -… - FcInterNewsit : Albertini: 'Inter più esperta, Milan più sereno. Conte fuori dalle coppe? Non ci sono vantaggi' - Mediagol : #Milan, il centrocampo ideale di Albertini: 'Tonali deve crescere e va aspettato, su di lui non cambio idea'… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Albertini Albertini: "Pioli può volare con i giovani. Ma Ibra è fondamentale" La Gazzetta dello Sport Milan, Albertini: “Ibrahimovic? Fondamentale, ma l’infortunio…” | News

MILAN NEWS – Demetrio Albertini, ex giocatore del Milan, ha rilasciato un’intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Albertini si è soffermato su Zlatan Ibrahimovic, che potrebbe rientrare ...

ALBERTINI: "DUELLO INTER-MILAN? VEDO PIù SERENITà TRA I ROSSONERI"

Demetrio Albertini, ex centrocampista del Milan, ha parlato a La Gazzetta dello Sport in merito al duello scudetto tra rossoneri e Inter: "Bello giocarsi ...

MILAN NEWS – Demetrio Albertini, ex giocatore del Milan, ha rilasciato un’intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Albertini si è soffermato su Zlatan Ibrahimovic, che potrebbe rientrare ...Demetrio Albertini, ex centrocampista del Milan, ha parlato a La Gazzetta dello Sport in merito al duello scudetto tra rossoneri e Inter: "Bello giocarsi ...