Migranti aggrediscono autista del bus e fuggono: ferito un carabiniere, caccia al gruppo

Attimi di paura ad Agrigento. Una decina di Migranti, durante il trasferimento dalla tensostruttura di Porto Empedocle verso Trapani, hanno aggredito l'autista del pullman sul quale stavano

Dieci migranti, tutti di nazionalità tunisina, durante il trasferimento dalla tensostruttura di Porto Empedocle verso il centro di accoglienza di Trapani, hanno aggredito l’autista del pullman, sul qu ...

Autista e Carabiniere aggrediti, la solidarietà di Fratelli d’Italia

Condividi questo su WhatsApp Autista e Carabiniere aggagrediti da migranti, la solidarietà di Fratelli d’Italia. Calogero Pisano: Chiudere i porti per fermare clandestini delinquenti. “Apprendiamo che ...

