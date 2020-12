Libia: il lungo sequestro dei pescatori, 'rinchiusi in celle buie, umiliati e vessati'/Adnkronos (3) (Di venerdì 18 dicembre 2020) (Trapani) - Un'altra donna che aspetta l'arrivo dei pescatori è Anna Giacalone. Anche lei è arrabbiata con il Governo. "Sono felice per la liberazione dei 18 pescatori, non vedo l'ora di riabbracciare mio figlio, però devo anche dire che il Governo ha perso tempo. Conte e Di Maio dovevano andare prima a Bengasi per riportarci i nostri uomini. E' passato troppo tempo", dice la mamma di Fabio Giacalone, il motorista del peschereccio Antartide in viaggio verso Mazara del Vallo (Trapani). La donna è nell'aula consiliare del Comune insieme al marito e ad altri parenti dei pescatori in viaggio. "Ho visto le foto sul cellulare e mio figlio è ridotto una larva - dice - è magrissimo, immagino quanto avrà sofferto in questi mesi povero figlio mio". "Ho saputo che hanno cambiato quattro prigioni e che gli davano da mangiare in ciotole al buio ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 18 dicembre 2020) (Trapani) - Un'altra donna che aspetta l'arrivo deiè Anna Giacalone. Anche lei è arrabbiata con il Governo. "Sono felice per la liberazione dei 18, non vedo l'ora di riabbracciare mio figlio, però devo anche dire che il Governo ha perso tempo. Conte e Di Maio dovevano andare prima a Bengasi per riportarci i nostri uomini. E' passato troppo tempo", dice la mamma di Fabio Giacalone, il motorista del peschereccio Antartide in viaggio verso Mazara del Vallo (Trapani). La donna è nell'aula consiliare del Comune insieme al marito e ad altri parenti deiin viaggio. "Ho visto le foto sul cellulare e mio figlio è ridotto una larva - dice - è magrissimo, immagino quanto avrà sofferto in questi mesi povero figlio mio". "Ho saputo che hanno cambiato quattro prigioni e che gli davano da mangiare in ciotole al buio ...

Arriveranno tra sabato e domenica a Mazara i pescatori liberati in Libia

"Buon rientro a casa" questo il Twitt del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, postando la foto dei 18 pescatori di Mazara del Vallo liberati nelle ultime ore in Libia, al termine di una lunga ...

