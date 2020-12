I furbetti del cenone: ipotesi San Marino per aggirare le restrizioni (Di venerdì 18 dicembre 2020) Sono molti i furbetti che pensano a come aggirare le restrizioni previste dal Dpcm di dicembre per Natale e Capodanno: ultima ipotesi San Marino. Fatta la legge, trovato l’inganno. Questo proverbio in Italia non è solo un modo di dire, ma un modo di vivere. In questi mesi di pandemia sono stati innumerevoli gli esempi di persone che hanno cercato di eludere i divieti pur di fare vincere il proprio desiderio di sentirsi liberi. In molti si ricorderanno i video sui social dei ragazzi riunitisi per Pasquetta, o dell’auto di turisti francesi che ha percorso tutto lo stivale prima di essere individuata e fermata in Sicilia. Impossibile dimenticare inoltre la fuga da Milano prima del lockdown di marzo. Inutile a dirsi, anche dopo l’approvazione del Dpcm di dicembre, quello in cui si dispone ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 18 dicembre 2020) Sono molti iche pensano a comelepreviste dal Dpcm di dicembre per Natale e Capodanno: ultimaSan. Fatta la legge, trovato l’inganno. Questo proverbio in Italia non è solo un modo di dire, ma un modo di vivere. In questi mesi di pandemia sono stati innumerevoli gli esempi di persone che hanno cercato di eludere i divieti pur di fare vincere il proprio desiderio di sentirsi liberi. In molti si ricorderanno i video sui social dei ragazzi riunitisi per Pasquetta, o dell’auto di turisti francesi che ha percorso tutto lo stivale prima di essere individuata e fermata in Sicilia. Impossibile dimenticare inoltre la fuga da Milano prima del lockdown di marzo. Inutile a dirsi, anche dopo l’approvazione del Dpcm di dicembre, quello in cui si dispone ...

sca_loredana : Ma che triste vita e piccola testa hanno i #furbetti del #cenone ?!?! ?? - vitaindiretta : I 'furbetti del cenone' che 'scappano' all'estero, come ad esempio a San Marino... Il servizio di @FlaMarimpietri… - officialMorris : “I furbetti del veglione” . Ma come vi permettete, giornalai da 4 soldi. Se in altri stati lo permettono, che problema c’è? #lavitaindiretta - simonesalvador : Altra operazione contro i furbetti del #Decoder. -