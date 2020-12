Hiv | Simit | “Priorità torni ad essere la tutela dei pazienti cronici”

Leggi su dire

(Di venerdì 18 dicembre 2020) ROMA – ‘Uno degli effetti piu’ significativi della pandemia di Covid-19 e’ stato il sovraffollamento degli ospedali che, insieme ai rischi di contrarre l’infezione, ha interrotto trattamenti, rallentato operazioni di screening e scoraggiato visite ed esami specialistici’. E’ quanto si legge nella nota della Simit. ‘Un chiaro esempio- spiegano dalla Societa’ Italiana di Malattie Infettive- di come questi meccanismi siano stati inficiati dalla pandemia e’ costituito dall’HIV, di cui sono usciti i dati recenti proprio in occasione della Giornata Mondiale contro l’AIDS lo scorso 1 dicembre. L’HIV infatti oggi si puo’ controllare, garantendo al paziente una qualita’ di vita molto simile al resto della popolazione, e si puo’ ridurre la viremia fino ad azzerarne il rischio contagio. Restano pero’ aperte numerose questioni su cui bisogna ancora lavorare. Uno dei problemi costanti e’ dato dal ritardo della diagnosi, che spesso arriva dopo alcuni anni, talvolta quando il virus e’ gia’ diventato AIDS. Il rallentamento di test e screening nel 2020 rischia di acuire ulteriormente questo fenomeno’. Prendendo come esempio proprio l’HIV, si e’ tenuto questa mattina il Progetto Istituzionale “L’impatto della pandemia da Covid-19 sulla salute dei pazienti: l’esempio dell’HIV”, promosso da Simit Societa’ Italiana di Malattie Infettive e Tropicali, organizzato da Aristea International con il contributo non condizionante di Gilead Sciences.