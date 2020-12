Genoa, due rientri in gruppo: Maran prepara la trasferta di Benevento (Di venerdì 18 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Arrivano due buone notizie per Rolando Maran. Il tecnico del Genoa ha recuperato due pedine in vista della trasferta di domenica prossima contro il Benevento. Zappacosta e Pandev sono infatti tornati ad allenarsi in gruppo con il resto dei compagni. L’attaccante, indicato in dubbio per il match del Ciro Vigorito, ha smaltito la lombalgia e, a questo punto, potrebbe essere convocato per la sfida con i giallorossi di Inzaghi. Gli ultimi dubbi verranno sciolti nell’allenamento di domani che precederà la partenza in charter per il Sannio. Confermato, invece, lo stop di Luca Pellegrini, il quale ha riportato una lesione all’adduttore della gamba sinistra che lo ha costretto a chiudere anzitempo il suo 2020. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 18 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Arrivano due buone notizie per Rolando. Il tecnico delha recuperato due pedine in vista delladi domenica prossima contro il. Zappacosta e Pandev sono infatti tornati ad allenarsi incon il resto dei compagni. L’attaccante, indicato in dubbio per il match del Ciro Vigorito, ha smaltito la lombalgia e, a questo punto, potrebbe essere convocato per la sfida con i giallorossi di Inzaghi. Gli ultimi dubbi verranno sciolti nell’allenamento di domani che precederà la partenza in charter per il Sannio. Confermato, invece, lo stop di Luca Pellegrini, il quale ha riportato una lesione all’adduttore della gamba sinistra che lo ha costretto a chiudere anzitempo il suo 2020. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

acmilan : A double-comeback earns us a point at Genoa ?? Partita difficile, rimontiamo due volte e portiamo a casa un punto ??… - AntoVitiello : Nonostante le difficoltà della gara con il Genoa (una delle più complicate fin qui), per il #Milan sono 14 partite… - GenoaCFC : ? PARTITA TERMINATA: #GenoaMilan 2??-2?? ?? Il Genoa ci va vicino, due volte avanti con #Destro, raggiunto da… - genovatoday : Benevento-Genoa, probabili formazioni: Scamacca, Destro, Shomurodov: in tre per due maglie - zuccaricca : @Zorochan_1 @xManuelVanacore @Resenzatrono @tcarapezza @Fedeshi_ Io non ne sarei così sicuro..forse la… -

Ultime Notizie dalla rete : Genoa due Genoa-Milan 2-2, il tabellino Corriere dello Sport.it Calcio: Roma al test Atalanta, la Lazio attende il Napoli

Il Milan capolista, dopo i pareggi con Parma e Genoa, prova a tornare ai tre punti in casa del Sassuolo, che a sua volta è reduce da due pareggi e una sconfitta nelle ultime quattro partite.

SERIE A: MILAN DA TRE PUNTI CONTRO IL SASSUOLO. LAZIO IN CERCA DI RISCATTO CONTRO IL NAPOLI, MA I TIFOSI VOTANO GATTUSO & CO

Scritto da Sevenpress : Venerdì 18 Dicembre 2020 18:40 : Sassuolo - Milan sulla lavagna dei bookmakers sembra già scritta, eppure non tutti i tifosi sono dello stesso avviso. Se ...

Il Milan capolista, dopo i pareggi con Parma e Genoa, prova a tornare ai tre punti in casa del Sassuolo, che a sua volta è reduce da due pareggi e una sconfitta nelle ultime quattro partite.Scritto da Sevenpress : Venerdì 18 Dicembre 2020 18:40 : Sassuolo - Milan sulla lavagna dei bookmakers sembra già scritta, eppure non tutti i tifosi sono dello stesso avviso. Se ...