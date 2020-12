Foggia | l’espulsione con la Lazio costa caro | multa salata per il ds

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Tirato un sospiro di sollievo per Pasquale Schiattarella (CLICCA QUI), il Benevento perde per una giornata Pasquale. Il direttore sportivo della Strega non potrà essere in panchina domenica al fianco di Pippo Inzaghi, in occasione del match casalingo con il Genoa. Una giornata di stop perper il quale, però, al danno si è unita la beffa. Il Giudice Sportivo ha infatti punito il dirigente anche con un’ammenda di 5mila euro “per avere, al 42° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina, rivolto ad un avversario un’espressione offensiva“. L'articolo proviene da Anteprima24.it.