Fedez denunciato per pubblicità occulta (Di venerdì 18 dicembre 2020) In questi giorni Fedez ha voluto fare un altro gesto di generosità regalando, grazie ad una raccolta fondi, 1000 euro a 5 persone bisognose. Il Codacons però non ha visto di buon occhio l'iniziativa del rapper. Il Codacons ha deciso di denunciare Fedez dopo che quest'ultimo ha avviato sui social un raccolta fondi da destinare ad alcune persone bisognose. Il rapper si è poi occupato personalmente di consegnare la somma Articolo completo: dal blog SoloDonna

ReD_GRiNCH : @Fedez @francescacheeks Codacons: “@Fedez denunciato perché si presenta a SanRemo dichiarando di saper cantare” ?? si scherza suvvia - perlarara7 : #Fedez lancia soldi in Lamborghini? Denunciato: 'Pseudo-beneficenza, la verità sui 5mila euro regalati agli sconosc… - MariaLu47394970 : Fedez lancia soldi in Lamborghini? Denunciato: 'Pseudo-beneficenza, la verità sui 5mila euro regalati agli sconosci… - MariaLu47394970 : Fedez lancia soldi in Lamborghini? Denunciato: 'Pseudo-beneficenza, la verità sui 5mila euro regalati agli sconosci… - infoitcultura : Fedez lancia soldi in Lamborghini? Denunciato: 'Pseudo-beneficenza, la verità sui 5mila euro regalati agli sconosci… -