Entella-Pordenone 0-1 | Highlights| Tabellini

Leggi su meteoweek

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Ilespugna Chiavari, ma non è stata una passeggiata. L’, infatti, c’è. La sconfitta non muove la classifica, ma i segnali mostrati dai ragazzi di Vivarini sono confortanti, se non altro sotto il profilo dell’orgoglio e della voglia di giocarsi la salvezza fino in fondo. Decide l’ex Diaw, su rigore, in apertura di partita. L'articolo0-1proviene da www.meteoweek.com.