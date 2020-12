DL Natale: si può andare dal parrucchiere e dal barbiere in zona rossa? (Di sabato 19 dicembre 2020) Si può andare dal parrucchiere e dal barbiere in zona rossa? La risposta è sì. Già dalla divisione a zone decretata dal Governo come risposta alla seconda ondata di Covid, in zona rossa è possibile recarsi dal parrucchiere e dal barbiere a differenza del primo lockdown primaverile. Questa possibilità rimarrà anche all’interno delle giornate da zona rossa istituite nell’intero territorio italiano come da misure contenute nel Decreto Legge che copre le festività natalizie (periodo 24 dicembre-6 gennaio). SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 19 dicembre 2020) Si puòdale dalin? La risposta è sì. Già dalla divisione a zone decretata dal Governo come risposta alla seconda ondata di Covid, inè possibile recarsi dale dala differenza del primo lockdown primaverile. Questa possibilità rimarrà anche all’interno delle giornate daistituite nell’intero territorio italiano come da misure contenute nel Decreto Legge che copre le festività natalizie (periodo 24 dicembre-6 gennaio). SportFace.

