Biglietti treni introvabili, sarà difficile spostarsi tra regioni entro il 20 Dicembre (Di venerdì 18 dicembre 2020) sarà davvero molto difficile riuscirsi a spostare da una regione all’altra in treno entro il 20 Dicembre 2020. I Biglietti per i treni a Natale sono praticamente introvabili. Da lunedì 21 Dicembre, infatti, saranno vietati tutti gli spostamenti tra le regioni se non per motivi di lavoro, salute o necessità. Il divieto durerà fino al 6 gennaio, come prevede il Dpcm firmato il 3 Dicembre dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte. In queste ore, poi, il Governo è al lavoro per modificare le regole stabilite dal Dpcm di Natale. Molto probabilmente verranno varati ulteriori provvedimenti restrittivi al fine di contenere il più possibile il rischio di contagio. Come mai però i Biglietti già non sono più ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 18 dicembre 2020)davvero moltoriuscirsi a spostare da una regione all’altra in trenoil 202020. Iper ia Natale sono praticamente. Da lunedì 21, infatti, saranno vietati tutti gli spostamenti tra lese non per motivi di lavoro, salute o necessità. Il divieto durerà fino al 6 gennaio, come prevede il Dpcm firmato il 3dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte. In queste ore, poi, il Governo è al lavoro per modificare le regole stabilite dal Dpcm di Natale. Molto probabilmente verranno varati ulteriori provvedimenti restrittivi al fine di contenere il più possibile il rischio di contagio. Come mai però igià non sono più ...

Sarà davvero molto difficile riuscirsi a spostare da una regione all’altra in treno entro il 20 Dicembre 2020. I biglietti per i treni a Natale sono praticamente introvabili. Da lunedì 21 ...

Sarà davvero molto difficile riuscirsi a spostare da una regione all'altra in treno entro il 20 Dicembre 2020. I biglietti per i treni a Natale sono praticamente introvabili. Da lunedì 21 ...