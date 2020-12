Uomini e Donne, oggi: Armando manda via Marianna, Sophie discute con Matteo (Di giovedì 17 dicembre 2020) Armando Incarnato non vuole ricominciare a frequentare Marianna, oggi a Uomini e Donne decide di mandarla via Un nuovo appuntamento di Uomini e Donne va in onda oggi 17 dicembre su Canale 5, al centro dello studio vedremo ancora Armando Incarnato. Per lui si è presentata Marianna, la ragazza corteggiava Gianluca De Matteis fino a qualche giorno fa, ha lasciato la trasmissione nella registrazione precedente dopo che il tronista le ha detto che non è scattato nulla tra loro e l’ha eliminata. Marianna è tornata in studio con lo scopo di frequentare di nuovo Armando, i due avevano interrotto la loro conoscenza qualche settimana fa. Il suo ritorno l’ha fatta ... Leggi su nonsolo.tv (Di giovedì 17 dicembre 2020)Incarnato non vuole ricominciare a frequentaredecide dirla via Un nuovo appuntamento diva in onda17 dicembre su Canale 5, al centro dello studio vedremo ancoraIncarnato. Per lui si è presentata, la ragazza corteggiava Gianluca De Matteis fino a qualche giorno fa, ha lasciato la trasmissione nella registrazione precedente dopo che il tronista le ha detto che non è scattato nulla tra loro e l’ha eliminata.è tornata in studio con lo scopo di frequentare di nuovo, i due avevano interrotto la loro conoscenza qualche settimana fa. Il suo ritorno l’ha fatta ...

