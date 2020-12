Un nuovo singolo di David Bowie in arrivo nel 2021: l’omaggio a John Lennon e Bob Dylan (Di giovedì 17 dicembre 2020) Il 2020 volge al termine e abbiamo bisogno di buone notizie: un nuovo singolo di David Bowie è quasi pronto e verrà sfornato nel 2021, a pochi giorni dallo scoccare del nuovo anno. La scelta è stata degli eredi, gli stessi che contestano la messa in piedi di un biopic sull’uomo caduto dalle stelle. Il nuovo singolo di David Bowie Il nuovo singolo di David Bowie sarà una raccolta di due cover registrate dal Duca Bianco nel 1998. La prima è un omaggio a John Lennon, voce dei Beatles di cui quest’anno abbiamo celebrato il 40esimo del suo assassinio, tristemente. Si tratta di Mother, il brano che ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 17 dicembre 2020) Il 2020 volge al termine e abbiamo bisogno di buone notizie: undiè quasi pronto e verrà sfornato nel, a pochi giorni dallo scoccare delanno. La scelta è stata degli eredi, gli stessi che contestano la messa in piedi di un biopic sull’uomo caduto dalle stelle. IldiIldisarà una raccolta di due cover registrate dal Duca Bianco nel 1998. La prima è un omaggio a, voce dei Beatles di cui quest’anno abbiamo celebrato il 40esimo del suo assassinio, tristemente. Si tratta di Mother, il brano che ...

gretamenchi : NUOVO SINGOLO “come stai” FUORI LUNEDÌ 14/12 ?can’t fooocking wait for this one?? - ligabue : Primo nella classifica @FIMI_IT #TopOfTheMusic con il nuovo album “7” e la raccolta “77+7”. Primo in radio nella cl… - SkyTG24 : Britney Spears e i Backstreet Boys duettano nel nuovo singolo 'Matches' - Koufax73 : Roberto Angelini: “Incognita” è il nuovo singolo - VPJM2 : RT @MIK_GO2: #ENHYPEN_DEBUT #ILAND #GivenTaken Gli Enhypen, un nuovo boy group del programma di sopravvivenza della Mnet “I-Land”, hanno f… -