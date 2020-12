Scorpione (Di giovedì 17 dicembre 2020) Lo scrittore Herman Hesse diceva: “Chiunque voglia la musica invece del rumore, la gioia invece del piacere, l’anima invece dell’oro, il lavoro creativo invece degli affari, la passione invece dell’idiozia, non trova posto in questo... Leggi Leggi su internazionale (Di giovedì 17 dicembre 2020) Lo scrittore Herman Hesse diceva: “Chiunque voglia la musica invece del rumore, la gioia invece del piacere, l’anima invece dell’oro, il lavoro creativo invece degli affari, la passione invece dell’idiozia, non trova posto in questo... Leggi

L’oroscopo di domani per: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione, con tutte le previsioni dell’astrologo Branko per questo venerdì 18 dicembre. L’interpretazione delle stelle secondo Branko per questo ...

Scorpione: caratteristiche del segno

Lo Scorpione è un segno d'acqua governato da Marte. Il suo metallo è il ferro. E' certamente la passione la cifra distintiva di questo segno che, anche qualora affondi, riemerge sempre più forte di ...

