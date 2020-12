Roma, la periferia non resta indietro: più autobus nelle zone a nord-ovest (Di giovedì 17 dicembre 2020) Si va al miglioramento dei collegamenti nei quartieri di Casalotti, Selva Candida e Casal Selce. I nuovi bus acquistati da Roma Capitale sono entrati in esercizio anche nella periferia nord-ovest della città. La Sindaca di Roma Virginia Raggi ha presentato le vetture che servono le zone di Casalotti e Selva Candida, Casal Selce e via Boccea sino alla stazione metro A di Cornelia. Presenti l’amministratore unico di Atac, Giovanni Mottura e la presidente del XIII Municipio, Giuseppina Castagnetta. I nuovi mezzi fanno parte della tranche da 328 bus acquistati per quest’anno e si aggiungono ai 227 già su strada dal 2019. Altri 212 nuovi veicoli arriveranno a partire dal 2021. “Miglioriamo i collegamenti anche nel quadrante nord-ovest di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 17 dicembre 2020) Si va al miglioramento dei collegamenti nei quartieri di Casalotti, Selva Candida e Casal Selce. I nuovi bus acquistati daCapitale sono entrati in esercizio anche nelladella città. La Sindaca diVirginia Raggi ha presentato le vetture che servono ledi Casalotti e Selva Candida, Casal Selce e via Boccea sino alla stazione metro A di Cornelia. Presenti l’amministratore unico di Atac, Giovanni Mottura e la presidente del XIII Municipio, Giuseppina Castagnetta. I nuovi mezzi fanno parte della tranche da 328 bus acquistati per quest’anno e si aggiungono ai 227 già su strada dal 2019. Altri 212 nuovi veicoli arriveranno a partire dal 2021. “Miglioriamo i collegamenti anche nel quadrantedi ...

