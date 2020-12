Roma | è il momento di dirci chi vuoi essere

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Un mini ciclo di tre partite per capire quale potràil campionato della: tra alti e bassi, la truppa di Fonseca dovrà chiarire il proprio destino Dimmi come giochi e ti dirò chi sei: tocca alladare qualche risposta ai propri tifosi e soprattutto a se stessa. La formazione di Fonseca naviga nel limbo di chi sta piacendo ma non ha ancora conquistato il suo definitivo status. Tre partite in una settimana, a cominciare dal posticipo contro il Torino. Dopodiché la supersfida di domenica contro l’Atalanta e infine la chiusura del 2020 all’Olimpico contro il Cagliari del grande ex Eusebio Di Francesco. Duecentosettanta minuti da qui a Natale perse i giallorossi potranno iscriversi a pieno titolo alla corsa Scudetto. Perché le qualità in effetti ci sarebbero tutte. Un gioco a tratti scintillante, ...