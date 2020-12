Oggi è il compleanno di Papa Francesco: gli auguri di Mattarella, Conte e..Netflix (Di giovedì 17 dicembre 2020) Papa Francesco Oggi, giovedì 17 dicembre, compie 84 anni. In tanti si sono apprestati a fare gli auguri di compleanno al Pontefice, tra i primi c’è il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La lettera del Capo di Stato esordisce così: “Santità, nel giorno del Suo ottantaquattresimo compleanno voglia accogliere i più fervidi auguri che ho il piacere di porgerLe a nome del popolo italiano, unitamente ai miei sinceri voti di benessere spirituale e personale”. Prosegue poi ricordando l’appello al senso di responsabilità civile, rammendato dal Papa durante la pandemia, e all’invito “ad una ‘fraternità aperta’ e all’amicizia sociale che Vostra Santità ha formulato nella terza lettera enciclica del Suo Pontificato“. Leggi anche: ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 17 dicembre 2020), giovedì 17 dicembre, compie 84 anni. In tanti si sono apprestati a fare glidial Pontefice, tra i primi c’è il presidente della Repubblica Sergio. La lettera del Capo di Stato esordisce così: “Santità, nel giorno del Suo ottantaquattresimovoglia accogliere i più fervidiche ho il piacere di porgerLe a nome del popolo italiano, unitamente ai miei sinceri voti di benessere spirituale e personale”. Prosegue poi ricordando l’appello al senso di responsabilità civile, rammendato daldurante la pandemia, e all’invito “ad una ‘fraternità aperta’ e all’amicizia sociale che Vostra Santità ha formulato nella terza lettera enciclica del Suo Pontificato“. Leggi anche: ...

