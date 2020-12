Napoli, il gesto di Insigne: scuse a Massa negli spogliatoi (Di giovedì 17 dicembre 2020) Lorenzo Insigne è stato espulso durante Inter-Napoli, ma nello spogliatoio ha chiesto scusa all’arbitro Massa Ha fatto discutere l’espulsione di Lorenzo Insigne contro l’Inter. Il capitano del Napoli ha rivolto un “vaffa…” di troppo all’arbitro Massa che non ci ha pensato su due volte ad estrarre il cartellino rosso. Nel post partita, l’ira di Gattuso è stata feroce nei confronti di un arbitraggio ritenuto troppo permaloso. Come riporta il Corriere dello Sport, però, Insigne si è reso conto dell’errore e, al termine della partita, si è diretto verso lo spogliatoio del direttore di gara per porgergli le sue scuse. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 17 dicembre 2020) Lorenzoè stato espulso durante Inter-, ma nelloo ha chiesto scusa all’arbitroHa fatto discutere l’espulsione di Lorenzocontro l’Inter. Il capitano delha rivolto un “vaffa…” di troppo all’arbitroche non ci ha pensato su due volte ad estrarre il cartellino rosso. Nel post partita, l’ira di Gattuso è stata feroce nei confronti di un arbitraggio ritenuto troppo permaloso. Come riporta il Corriere dello Sport, però,si è reso conto dell’errore e, al termine della partita, si è diretto verso loo del direttore di gara per porgergli le sue. Leggi su Calcionews24.com

Napoli sconfitto contro l'Inter. A causare il rigore decisivo è stato un fallo commesso da David Ospina a Matteo Darmian.

