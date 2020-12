Miozzo cts | “Il 7 gennaio la scuola deve assolutamente ripartire”

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIl presidente del comitato tecnico scientifico, Agostino, è intervenuto sulla questione scuole esponendo chiaramente la sua opinione in merito a una ripartenza: “Il 7la, ma potremo farlo solo se ci comporteremo con prudenza. E’ la condizione essenziale per tornare alla normalità il prossimo anno. Spero che i tavoli prefettizi trovino le soluzioni giuste, perché l’idea che la didattica a a distanza possa sostituire la presenza è rimasta un’idea solo di qualcuno. Ac’è un rischio controllato, è sui trasporti che non si è fatto abbastanza”, ha proseguito. “Purtroppo sullac’è un’antica distrazione, decenni di mancati investimenti”. Leggi anche: Scuole, Azzolina: “Un dovere riaprire le ...

Il presidente del comitato tecnico scientifico, Agostino Miozzo, è intervenuto sulla questione scuole esponendo chiaramente la sua opinione in merito a una ripartenza: “Il 7 gennaio la scuola deve ...Più controlli per garantire il rispetto delle norme anti-Covid già in vigore e più misure atte a ridurre gli aggregamenti incontrollati. Senza però specificare quali norme e per quali territori. E sen ...