Milan e Inter nelle mani di Donnarumma e Handanovic (Di giovedì 17 dicembre 2020) Portieri serie A: Donnarumma e Handanovic protagonisti di Milan e Inter, i due portieri stanno riportando in alto la Milano calcistica. A seguire lo juventino Szczesny L’Italia è da sempre fucina di talenti sul fronte portieri e alcuni, come Donnarumma e Handanovic, rispettivamente di Milan e Inter, non tradiscono mai. Il ruolo è tra i Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 17 dicembre 2020) Portieri serie A:protagonisti di, i due portieri stanno riportando in alto lao calcistica. A seguire lo juventino Szczesny L’Italia è da sempre fucina di talenti sul fronte portieri e alcuni, come, rispettivamente di, non tradiscono mai. Il ruolo è tra i Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Inter : ?? | RISCALDAMENTO ?????????????? Ashley #Young ???? Nicolò #Barella ???? Milan #Skriniar ???? #Lautaro Martinez #InterNapoli… - ZZiliani : Come sempre, in attesa dell'esito del ricorso per #JuveNapoli, come va letta la classifica senza il verme (almeno u… - Corriere : Milan e Inter in vetta, ma il calendario del campionato favorisce il sorpasso dei nerazzurri - RaspoXvii : RT @SimosTwitt: @lautarvojumped Se loro volessero paragonarsi a qualche squadra ci sono la Lazio e la Roma. Inter, Milan e Juventus sono di… - mrmiriambutter : RT @Peppe_Salines: Ma quindi il grande Milan che non perde da 68 partite è solo un punto avanti l'Inter in crisi?! -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Inter Milan e Inter in vetta al campionato, ma il calendario ora favorisce il sorpasso dei nerazzurri Corriere della Sera Cristiano Ronaldo ha già dimenticato il rigore sbagliato: "Pensiamo al Parma"

che ha tenuto la Juventus a quattro punti al primo posto occupato dal Milan, portando però il distacco dall'Inter seconda e vittoriosa sul Napoli a tre punti. L'attaccante portoghese è stato ...

Ballardini a Radio Marte: “Napoli la più europea tra le italiane. Gattuso è capace, la società sta facendo bene. Su Ancelotti…”

Se si fanno queste partite, alla fine si è competitivi per lottare fino alla fine. Ieri sera il Napoli probabilmente meritava più dell’Inter. Genoa-Milan? L’ho vista, ieri sera il Genoa ha fatto una ...

che ha tenuto la Juventus a quattro punti al primo posto occupato dal Milan, portando però il distacco dall'Inter seconda e vittoriosa sul Napoli a tre punti. L'attaccante portoghese è stato ...Se si fanno queste partite, alla fine si è competitivi per lottare fino alla fine. Ieri sera il Napoli probabilmente meritava più dell’Inter. Genoa-Milan? L’ho vista, ieri sera il Genoa ha fatto una ...