Libia | Conte e Di Maio atterrati a Roma

Roma, 17 dic. (Adnkronos) - Il premier Giuseppe Conte e il ministro agli Affari Esteri Luigi Di Maio sono appena atterrati a Roma, dopo il blitz in Libia per la liberazione dei 18 marittimi di Mazara del Vallo rilasciati dopo oltre 100 giorni di prigionia. In mattinata il premier e il responsabile della Farnesina si sono intrattenuti nella base aerea di Rajma, alla periferia di Bengasi, per un lungo colloquio con il generale Khalifa Haftar.

