La Gregoraci? Ora si capisce tutto. "Un blocco con le donne, da due anni". Crollo e lacrime al Grande Fratello Vip (Di giovedì 17 dicembre 2020) "Ho un blocco con le donne". Pierpaolo Pretelli, Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi: al Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, tutto va visto ora sotto una nuova luce. L'ex velino di Striscia la notizia scoppia a piangere in sauna, rivelando il suo dramma privato a Cristiano Malgioglio e Andrea Zelletta. "Non è che pensi ancora a Elisabetta, dimmi la verità!", incalza Cristiano. E qui Pretelli crolla: "Sono due anni e mezzo che ho un blocco, ho qualcosa da risolvere" e la Gregoraci evidentemente ha riportato il grumo di insicurezze a galla. "Ho provato con lei le cose che si provano all'inizio. Al di fuori mi è già capitato, ma quando ho iniziato ad avere un rapporto più intenso non riesco più ad ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 17 dicembre 2020) "Ho uncon le". Pierpaolo Pretelli, Elisabettae Giulia Salemi: alVip, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini,va visto ora sotto una nuova luce. L'ex velino di Striscia la notizia scoppia a piangere in sauna, rivelando il suo dramma privato a Cristiano Malgioglio e Andrea Zelletta. "Non è che pensi ancora a Elisabetta, dimmi la verità!", incalza Cristiano. E qui Pretelli crolla: "Sono duee mezzo che ho un, ho qualcosa da risolvere" e laevidentemente ha riportato il grumo di insicurezze a galla. "Ho provato con lei le cose che si provano all'inizio. Al di fuori mi è già capitato, ma quando ho iniziato ad avere un rapporto più intenso non riesco più ad ...

