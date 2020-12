"Io leggo perché": in 5 anni più di un milione di libri donati alle biblioteche scolastiche (Di giovedì 17 dicembre 2020) Una persona su 300 in Italia ha donato un libro alle scuole italiane, per un totale di 300 mila testi regalati. E' il bilancio della quinta edizione dell''iniziativa dell'associazione di editori "Aie" Leggi su redattoresociale (Di giovedì 17 dicembre 2020) Una persona su 300 in Italia ha donato un libroscuole italiane, per un totale di 300 mila testi regalati. E' il bilancio della quinta edizione dell''iniziativa dell'associazione di editori "Aie"

DIORS30K : Io ho solo sentito un terremoto in vita mia ero alle elementari ed è durato un mini secondo ecco perché quando legg… - redvcherry : @DISTRICT1999 Anche io lo leggo così... Perché, come si legge? - ASR16_10 : @bobbirok Io qualche volta li leggo.. Ma perché li ritwittano in TL. - enrico_farda : RT @mariotoscana196: Leggo che IV non farà cadere questo governo perché se si va a votare sparirebbe.. Ora io credo che siano pochi i parti… - swarleyad : ho perculato la bambina che curo perché è uscita a dirmi che ha sentito il letto tremare convinta che qui in zona i… -

Ultime Notizie dalla rete : leggo perché Alessia Mancini: «Torno in tv con mio marito e sogno un programma di cucina» Panorama