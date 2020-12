Inpgi, ReteCom: "Frena ipotesi ingresso comunicatori, ora via al confronto" (Di giovedì 17 dicembre 2020) Roma, 17 dic. - (Adnkronos) - Come confermato "di recente anche da fonti governative", il disavanzo finanziario dell'Inpgi "non può essere risanato con l'allargamento della base contributiva ad altri soggetti professionali". A ribadirlo è ReteCom, la Rete delle Associazioni per la Comunicazione e il Management che chiede di poter aprire tavoli di confronto con tutti gli attori del mondo del giornalismo e della comunicazione. ReteCom, cui aderiscono Cida, Confassociazioni, Ascai, Com&tec, Ferpi, Iaa, Una e Manageritalia, "ha appreso di un recente incontro tra il Consiglio di Amministrazione dell'Inpi e alcuni rappresentanti del Governo in merito al salvataggio dell'Istituto di previdenza dei giornalisti a causa del suo grave squilibrio previdenziale" si legge nella nota. Durante questo incontro è emerso ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 17 dicembre 2020) Roma, 17 dic. - (Adnkronos) - Come confermato "di recente anche da fonti governative", il disavanzo finanziario dell'"non può essere risanato con l'allargamento della base contributiva ad altri soggetti professionali". A ribadirlo è, la Rete delle Associazioni per la Comunicazione e il Management che chiede di poter aprire tavoli dicon tutti gli attori del mondo del giornalismo e della comunicazione., cui aderiscono Cida, Confassociazioni, Ascai, Com&tec, Ferpi, Iaa, Una e Manageritalia, "ha appreso di un recente incontro tra il Consiglio di Amministrazione dell'Inpi e alcuni rappresentanti del Governo in merito al salvataggio dell'Istituto di previdenza dei giornalisti a causa del suo grave squilibrio previdenziale" si legge nella nota. Durante questo incontro è emerso ...

Durante questo incontro è emerso l'orientamento - che ReteCoM ha sempre sostenuto - "dell'inutilità della migrazione contributiva di migliaia di Comunicatori dall'Inps a Inpgi".

