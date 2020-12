Inpgi, ReteCom: "Frena ipotesi ingresso comunicatori, ora via al confronto" (Di giovedì 17 dicembre 2020) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 17 dicembre 2020) su Notizie.it.

Roma, 17 dic. – (Adnkronos) – Come confermato “di recente anche da fonti governative”, il disavanzo finanziario dell’Inpgi “non può essere risanato con l’allargamento della base contributiva ad altri ...

Salvataggio Inpgi. Frena l’ipotesi di deportazione contributiva dei comunicatori

Non saranno i comunicatori a salvare l’Inpgi. L’ipotesi di una “deportazione contributiva”, ovvero il passaggio di cassa, da Inps a Inpgi, di questa categoria di lavoratori non sarebbe la soluzione pe ...

